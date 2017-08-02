Счастливый покупатель рассказал, что приобрёл невероятно редкую консоль Atari 2700 1981 года выпуска всего за $30 (около 1800 рублей).
Мужчина осознал свою удачу после того, как быстро "прогуглил" информацию о находке прямо в магазине, пишет Mashable. Спустя считаные дни игровая приставка была продана на аукционе eBay за $3000 (более 180 тыс. рублей).
Интересно, что Atari 2700 — это прототип консоли, которая так и не добралась до серийного производства из-за ошибки проектирования. Девайс представлял собой обновлённую версию Atari 2600 с беспроводными контроллерами и обтекаемой формой.
L064N приобрёл консоль без контроллеров, однако устройство до сих пор включается. Поэтому покупатели готовы отдавать большие деньги за такой раритет.
Американец за копейки купил редчайшую консоль в комиссионке
Фото: © Wikipedia
- Популярные
- По времени