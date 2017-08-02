Мошенники атакуют пользователей WhatsApp

Специалисты компании ESET предупредили пользователей WhatsApp о новой фишинговой атаке.

Как сообщает пресс-служба компании, злоумышленники рассылают потенциальным жертвам электронные письма от лица администрации WhatsApp, где говорится о завершении пробного периода использования мессенджера. Для продления подписки мошенники предлагают перейти по прикреплённой ссылке и обновить платёжную информацию.

— Ссылка ведёт на фишинговый сайт мошенников с формой ввода данных банковской карты. Излишне уточнять, что введённая информация отправится напрямую злоумышленникам и будет использована для снятия средств со счёта жертвы, — предупреждают эксперты.

В компании также отмечают, что ранее администрация WhatsApp действительно взимала абонентскую плату по истечении первого года использования мессенджера. В январе 2016 года сервис полностью отказался от этой модели.