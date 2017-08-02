Google разрабатывает систему профессиональной обработки фото в реальном времени

Компания Google совместно со специалистами Массачусетского технологического института (MIT) разрабатывает систему, которая будет ретушировать снимки "в стиле профессиональных фотографов". Об этом сообщает ресурс MIT News.

По утверждению разработчиков, их система способна редактировать снимки в режиме реального времени, что позволит фотографам видеть итоговое изображение прямо в процессе съёмки. При этом алгоритм не требователен к ресурсам, благодаря чему его можно использовать на мобильных устройствах.

Специалисты Google и MIT привлекли к процессу создания системы пятерых фотографов, которые ретушировали снимки вручную. Сравнивая оригинальные изображения с их отредактированными копиями, нейросеть выработала собственный алгоритм улучшения фотографий. Всего для обучения системы было использовано около пяти тысяч снимков.

Как отмечают исследователи, для ускорения работы алгоритма все вычисления производятся на уменьшенной копии оригинального изображения, после чего изменения переносятся на полноразмерный кадр.

Разработчики не стали раскрывать сроки массового внедрения технологии, однако сообщили, что "это возможно в обозримом будущем".