Microsoft выпустит чехол для iPad

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Microsoft выпустит чехол для iPad

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Компания Microsoft случайно поделилась планами по выпуску аксессуара для планшетов Apple.

Редакция портала WinFuture обнаружила в документах, связанных с литиевыми аккумуляторами, упоминание о некоем iPad Touch Cover. Как предполагают журналисты The Verge, под этим загадочным наименованием скрывается обложка-клавиатура для планшета Apple.

Спецификации аксессуара не раскрываются, однако точно известно, что у него имеется собственная батарея. Вероятнее всего, она нужна для соединения с планшетом по Bluetooth-интерфейсу. Также The Verge указывает, что обложка, возможно, будет поддерживать подключение к iPad Pro при помощи смарт-коннектора.

О сроках выхода iPad Touch Cover ничего не известно. По мнению журналистов, нельзя исключать, что компания действительно планировала выпустить подобный аксессуар, однако в итоге изменила своё решение.

Microsoft готовит обложку-клавиатуру для iPad

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