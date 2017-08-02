Microsoft выпустит чехол для iPad

Компания Microsoft случайно поделилась планами по выпуску аксессуара для планшетов Apple.

Редакция портала WinFuture обнаружила в документах, связанных с литиевыми аккумуляторами, упоминание о некоем iPad Touch Cover. Как предполагают журналисты The Verge, под этим загадочным наименованием скрывается обложка-клавиатура для планшета Apple.

Спецификации аксессуара не раскрываются, однако точно известно, что у него имеется собственная батарея. Вероятнее всего, она нужна для соединения с планшетом по Bluetooth-интерфейсу. Также The Verge указывает, что обложка, возможно, будет поддерживать подключение к iPad Pro при помощи смарт-коннектора.

О сроках выхода iPad Touch Cover ничего не известно. По мнению журналистов, нельзя исключать, что компания действительно планировала выпустить подобный аксессуар, однако в итоге изменила своё решение.