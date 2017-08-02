Samsung представила гигантский телевизор за 1,2 млн рублей

Компания Samsung представила QLED-телевизор с 88-дюймовым экраном за $20 тыс. (около 1,2 млн руб.). Об этом сообщает Engadget.

Модель, получившая индекс Q9, может похвастать дисплеем с разрешением Ultra HD (3 840 x 2 160 пикселей), частотой развёртки 240 Гц и глубиной цвета в 10 бит. Телевизор имеет четыре HDMI-входа, а также поддерживает соединение при помощи Wi-Fi и Bluetooth-интерфейса.

Как отмечает производитель, в дисплее используются квантовые точки, которые обеспечивают более низкое потребление энергии и охват 100% цветового пространства DCI-P3. Помимо прочего, у телевизора практически отсутствуют рамки вокруг экрана.

Ранее эта модель уже поступила на рынок Юго-Восточной Азии, а с сегодняшнего дня Samsung запускает продажи Q9 в Северной Америке и Южной Корее. В европейских магазинах телевизор появится до конца этого месяца.