Хакеры взломали уличный экран и демонстрировали на нём мемы

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Хакеры взломали уличный экран и демонстрировали на нём мемы

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Фото: © Twitter/pol

Хакеры, связанные с анонимным форумом 4chan, вечером 1 августа взломали экран на главной торговой улице города Кардифф (столица Уэльса, Великобритания). Об этом сообщает Wales Online.

Получив доступ к экрану, неизвестные шутники начали транслировать на нём мемы с лягушонком Пепе и президентом США Дональдом Трампом, изображения со свастикой, а также предупреждения о необходимости соблюдать нормы шариата.

Пресс-служба уэльской полиции заявила, что начала расследование инцидента после нескольких звонков от обеспокоенных горожан, поступивших во вторник вечером. По их словам, они также уведомили о произошедшем городской совет.

— Мы связались с компанией, которая владеет рекламным экраном. Он был отключён в ночь со вторника на среду, — сообщили в городском совете.

Хакеры транслировали мемы про лягушонка Пепе при помощи уличного экрана

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