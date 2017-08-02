Хакеры взломали уличный экран и демонстрировали на нём мемы

Получив доступ к экрану, неизвестные шутники начали транслировать на нём мемы с лягушонком Пепе и президентом США Дональдом Трампом, изображения со свастикой, а также предупреждения о необходимости соблюдать нормы шариата.
Some Anons from /pol/ were able to hack into a billboard in Cardiff, Wales.— /pol/ News Forever (@polNewsForever) August 2, 2017
As you can see, they had a little fun. pic.twitter.com/z7qNDzgAZa
Пресс-служба уэльской полиции заявила, что начала расследование инцидента после нескольких звонков от обеспокоенных горожан, поступивших во вторник вечером. По их словам, они также уведомили о произошедшем городской совет.
— Мы связались с компанией, которая владеет рекламным экраном. Он был отключён в ночь со вторника на среду, — сообщили в городском совете.
Хакеры транслировали мемы про лягушонка Пепе при помощи уличного экрана
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