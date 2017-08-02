Россияне оказались одними из самых активных пользователей Instagram

Разработчики "Инстаграма" раскрыли статистику использования сервиса "Истории" в честь годовщины запуска формата самоуничтожающихся сообщений.

Каждый месяц "Истории" записывает около 250 млн пользователей — более трети от общемировой аудитории "Инстаграма", насчитывающей 700 млн посетителей. Активнее всего этой функцией пользуются жители США, Бразилии, Индонезии, Турции и России, а больше всего "сгорающих" сообщений было создано в Джакарте, Сан-Паулу, Нью-Йорке, Лондоне и Мадриде.

Как правило, пользователи дополняют свои записи стикерами с геолокацией, местным временем и лайками. Чуть реже они прикрепляют различные хештеги и данные о температуре воздуха.

Также в компании отметили, что пользователям полюбился формат зацикленного видео Boomerang. С момента его запуска в ноябре 2016 года было опубликовано около 1,5 млрд таких роликов.

Кроме того, "Истории" достаточно популярны среди бизнес-пользователей. Согласно представленной статистике, каждый второй коммерческий аккаунт хотя бы раз публиковал исчезающие записи. При этом не более 20% таких "Историй" привлекают пользователей.

Россияне вошли в пятёрку самых активных пользователей сервиса самоуничтожающихся сообщений в "Инстаграме" Фото: © keywordsuggest.org

Напомним, "Инстаграм" представил функцию "Истории" в августе 2016 года. Данный сервис позволил пользователям публиковать "сгорающие" фото и видео, которые уничтожаются в течение суток.

В конце декабря 2016 года аналогичную функцию представила социальная сеть "ВКонтакте".