Инсайдеры раскрыли все характеристики Samsung Galaxy Note 8

Презентация флагманского южнокорейского фаблета состоится 23 августа в Нью-Йорке, пишет VentureBeat.

Если верить очередной утечке, корпус девайса будет защищён от воды и пыли по стандарту IP68. Фаблет оборудуют 6,3-дюймовым SuperAMOLED-дисплеем с разрешением 2960x1440 точек. Соотношение сторон составит 18:5,9.

В зависимости от региона Galaxy Note 8 получит разные процессоры: Snapdragon 835 для США и Exynos 8895 для остального мира. Объём оперативной памяти составит 6 Гбайт.

Устройство будет оборудовано двумя основными камерами по 12 мегапикселей каждая: широкоугольный сенсор с диафрагмой f1.7 и телеобъектив с диафрагмой f2.4. Разрешение фронтами составит 8 мегапикселей.

Также известно, что телефон получит аккумулятор объёмом 3300 мА*ч с функцией быстрой зарядки. Сканер отпечатков пальцев будет находиться на задней панели.

Производители попросят за Samsung Galaxy Note 8 около 1000 евро (почти 72 тысячи рублей). Поставки в Европу начнутся в сентябре 2017 года.