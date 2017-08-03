В Skype произошёл глобальный сбой

Судя по сообщениям многих пользователей по всему миру, некоторые функции сервиса оказались временно недоступны.

Некоторые абоненты пожаловались на проблемы со связью. В частности, пользователи отметили, что не всегда слышат собеседников.

скачала Skype, я абонентов слышу, они меня - нет... — Олег Большаков (@w1ld5) 3 августа 2017 г.

Кроме того, в соцсетях появилось немало сообщений об ошибке при отправке сообщений в чатах.

Разработчики из Microsoft заявили, что уже знают о проблеме и работают над её устранением.

— Мы в курсе проблемы, из-за которой пользователи не могут отправлять или получать сообщения в Skype. Наша команда инженеров уже занимается этим делом, — сообщается на официальном сайте Skype Heartbeat.