В Skype произошёл глобальный сбой

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В Skype произошёл глобальный сбой

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Судя по сообщениям многих пользователей по всему миру, некоторые функции сервиса оказались временно недоступны.

Некоторые абоненты пожаловались на проблемы со связью. В частности, пользователи отметили, что не всегда слышат собеседников.

Кроме того, в соцсетях появилось немало сообщений об ошибке при отправке сообщений в чатах.

Разработчики из Microsoft заявили, что уже знают о проблеме и работают над её устранением.

— Мы в курсе проблемы, из-за которой пользователи не могут отправлять или получать сообщения в Skype. Наша команда инженеров уже занимается этим делом, — сообщается на официальном сайте Skype Heartbeat.

В Skype произошёл глобальный сбой

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