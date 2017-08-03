Samsung представила "раскладушку" с двумя экранами

Девайс Leader 8 под управлением уже устаревшей операционной системы Android 6.0 Marshmallow получил сразу два 4,2-дюймовых дисплея: один внутри и один снаружи. Разрешение обоих экранов с SuperAMOLED-мартрицей составило 1920 x 1080 точек.
Samsung launches the Leader 8 high-end flip-phone, features Snapdragon 821, dual-AMOLED displays https://t.co/06K59qGBt6 pic.twitter.com/csdP6ZZ8e9— Feedbaac.com (@Feedbaac) 3 августа 2017 г.
Под "капотом" производители установили процессор Snapdragon 821, 4 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель объемом 64 Гбайт (внутреннюю память можно расширить при помощи microSD-карточки).
На задней панели расположена основная камера с разрешением 12 мегапикселей, в то время как разрешение фронтальной составило лишь 5 мегапикселей. Аккумулятор на 2300 мА*ч поддерживает функцию беспроводной зарядки.
В скором времени необычный смартфон появится на прилавках китайских магазинов. Пока неизвестно, доберётся ли он до других стран.
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