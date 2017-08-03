Samsung представила "раскладушку" с двумя экранами

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Samsung представила "раскладушку" с двумя экранами

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Фото: © twitter/Feedbaac

Корпус смартфона в уже непривычном форм-факторе будет выполнен из авиационного алюминия.

Девайс Leader 8 под управлением уже устаревшей операционной системы Android 6.0 Marshmallow получил сразу два 4,2-дюймовых дисплея: один внутри и один снаружи. Разрешение обоих экранов с SuperAMOLED-мартрицей составило 1920 x 1080 точек.

Под "капотом" производители установили процессор Snapdragon 821, 4 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель объемом 64 Гбайт (внутреннюю память можно расширить при помощи microSD-карточки).

На задней панели расположена основная камера с разрешением 12 мегапикселей, в то время как разрешение фронтальной составило лишь 5 мегапикселей. Аккумулятор на 2300 мА*ч поддерживает функцию беспроводной зарядки.

В скором времени необычный смартфон появится на прилавках китайских магазинов. Пока неизвестно, доберётся ли он до других стран.

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