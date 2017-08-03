Сбербанк запустил тестирование собственного виртуального оператора связи

Сбербанк начал открытое тестирование собственного виртуального оператора связи (MVNO) "Поговорим". Об этом сообщает vc.ru со ссылкой на представителей банка.

В настоящий момент SIM-карты можно приобрести только в трёх отделениях Сбербанка в Санкт-Петербурге: на проспекте Большевиков, Лиговском проспекте и в Щербаковском переулке. Для оформления симки необходим личный визит с паспортом и заявлением.

Для подключения к оператору не требуется карта Сбербанка, однако клиенты банка смогут получить дополнительные бонусы в виде кешбэка за покупки в магазинах-партнёрах через "Сбербанк-онлайн". На сайте проекта говорится, что сразу после бесплатного подключения абоненты смогут воспользоваться базовым тарифом, в который входит 50 минут разговоров на номера в домашнем регионе и 500 Мбайт интернет-трафика.

Кроме того, клиенты оператора могут выбрать один из предлагаемых пакетных тарифов. Самый дешёвый из них стоимостью в 200 рублей в месяц включает в себя 150 минут разговоров на все номера и 3 Гбайт трафика. Самый дорогой тариф — за 1 тыс. рублей — включает в себя 1,5 тыс. минут разговоров, 15 Гбайт трафика и 3 тыс. SMS-сообщений.

Представители Сбербанка не раскрыли сроков запуска оператора в других регионах России, однако предупредили, что при поездках с купленной в Санкт-Петербурге SIM-картой услуги связи будут предоставляться на условиях роуминга.