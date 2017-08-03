Новый сервис поможет выбрать безопасный пароль

Инструмент, запущенный Хантом, использует базу данных, состоящую из 306 миллионов ранее скомпрометированных паролей. С его помощью любой желающий может проверить, были ли его учётные данные замечены в крупных утечках. Из соображений безопасности база данных сервиса представлена в виде сгенерированных хешей SHA1.
Как отмечает разработчик, к созданию этого инструмента его подтолкнуло прочтение доклада Национального института стандартов и технологий США (NIST), в котором содержалась рекомендация оградить пользователей от применения паролей, ранее скомпрометированных в ходе хакерских атак.
Некоторые читатели Ханта уже успели опробовать новый инструмент и отметили, что иногда он одобряет откровенно небезопасные пароли.
Good news, nobody used "Password" pic.twitter.com/xKe1hX3v9h— Anders W. Gjære (@andersgjaere) August 3, 2017
— Хорошие новости. Никто не использовал пароль "пароль".
Сервис Have I Been Pwned был запущен Троем Хантом в 2013 году. С его помощью пользователи могут проверить свои логины и адреса электронной почты на предмет их присутствия в различных утечках.
Специалист по информационной безопасности Трой Хант запустил сервис для проверки надёжности паролей
Фото: © Flickr/CafeCredit.com
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