Тысячи клиентов Tesla отказались от покупки новой модели

Глава компании Tesla Илон Маск раскрыл количество отменённых предзаказов на бюджетный электрокар Model 3. Об этом пишет Business Insider.

По словам Маска, к моменту начала серийного производства Model 3 общее количество предзаказов упало с 518 тыс. до 455 тыс. Таким образом, с середины 2016 года клиенты Tesla отменили порядка 63 тыс. заявок на приобретение нового электрокара.

Как отмечает Маск, падение не должно сказаться на результатах компании, поскольку сейчас автопроизводитель получает около 1800 заказов в день. Он также добавил, что Tesla могла бы предпринять меры для увеличения количества заявок, однако в настоящий момент очередь на машины и так слишком велика.

— Предположим, вы работаете в ресторане и продаёте гамбургеры, а вашим клиентам приходится стоять в очереди по полтора часа — захочется ли вам побуждать людей делать ещё больше заказов? — резюмировал Маск.

Model 3 — самый бюджетный электрокар в модельном ряду Tesla. Его цена составляет всего $35 тыс. (около 2,1 млн руб.), что поспособствовало высокому спросу на рынке. Первые 30 машин, сошедшие с конвейера в июле 2017 года, глава компании Илон Маск подарил своим сотрудникам.

Согласно планам Tesla, в августе с конвейера должно сойти 100 машин, в сентябре — более 1,5 тыс., а к декабрю компания нарастит производство до 20 тыс. Model 3 в месяц. Business Insider подчёркивает, что клиенты, оформившие заказ сейчас, вряд ли получат свои машины до конца 2018 года.