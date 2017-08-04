iPhone 8 может получить революционную камеру

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iPhone 8 может получить революционную камеру

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Фото: © flickr / Martin Hajek

Грядущий "яблочный" флагман сможет записывать 4К-видео частотой 60 кадров в секунду.

Такую возможность сторонние разработчики увидели в коде ранней версии прошивки для умной колонки HomePod.

Строчка [CAMCaptureCapabilities isBack4k60VideoSupported] указывает на то, что основная камера, скорее всего, сможет записывать 4К-ролики с частотой 60 кадров в секунду, пишет GSMArena.

Кроме того, судя по соседней строчке кода, фронтальная камера может получить идентичные возможности.

Напомним, ранний билд прошивки для HomePod недавно раскрыл и другие подробности о грядущем флагмане. Так, сторонние разработчики обнаружили в коде ОС схематичное изображение фронтальной панели iPhone 8.

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