В Таиланде могут заблокировать Facebook и YouTube

Местные интернет-провайдеры получили ультиматумы от телеком-регулятора, сообщает Bangkok Post.

Представители Национальной комиссии по телерадиовещанию (НКТР) поставили провайдерам условие: если YouTube и Facebook не откажутся блокировать запрещённый тайским судом контент, операторам придётся закрыть доступ к этим сайтам.

По мнению журналистов издания, такие ультиматумы — завуалированная попытка давления на YouTube и Facebook со стороны государства. Правительство, которое не смогло напрямую надавить на зарубежные компании, теперь пытается действовать через интернет-провайдеров.

Операторы, столкнувшиеся с риском потерять лицензии, будут вынуждены закрыть доступ к запрещённым сайтам.

— Мы предполагаем, что Facebook и YouTube помогут провайдерам удалить веб-страницы. Эти поставщики контента не зарегистрированы в Таиланде, они должны соблюдать требования тайского законодательства и судебных решений, — заявил генеральный секретарь НКТР Такорн Тантасит.

Тантасит также добавил, что на сайтах YouTube и Facebook содержится менее 1% запрещённых страниц, поэтому компании должны заботиться об остальных 99% контента.

Напомним, в начале июня 2017 года жителю Таиланда дали 35 лет тюрьмы за пост в соцсети Facebook. Местный военный суд признал мужчину виновным в оскорблении королевской семьи.