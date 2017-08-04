Uber обвинили в использовании опасных автомобилей

Подразделение Uber в Сингапуре предоставило своим водителям около тысячи автомобилей Honda Vezel, которые ранее были отозваны японским производителем из-за опасности возгорания. В головном офисе компании об этом узнали только после того, как одна из машин сгорела, сообщает The Wall Street Journal.

Инцидент произошёл ещё в январе 2017 года. Водитель, почувствовавший запах дыма, успел высадить пассажира, а затем и сам покинул автомобиль. В результате возгорания никто не пострадал, однако машина была полностью уничтожена огнём.

Из внутренней переписки Uber следует, что компания закупила автомобили уже после того, как Honda официально отозвала их с рынка из-за неисправности в электрике. При этом машины, предоставляемые сингапурским водителям в лизинг, не ремонтировались из-за отсутствия запчастей у местных дилеров.

После инцидента Uber решила перестать использовать отозванные автомобили и ввела новые меры безопасности, разработанные совместно с Минтранспорта Сингапура и техническими экспертами. Однако представитель компании заявил изданию, что они "могли бы сделать больше".

Как отмечает WSJ, сингапурское подразделение Uber из соображений экономии приобретало автомобили у неофициальных дилеров, за которых Honda не несла ответственности.