Новая серия "Игры престолов" утекла в Сеть задолго до премьеры

Неизвестные лица выложили в Сеть четвёртую серию седьмого сезона "Игры престолов", премьера которой намечена на 7 августа. На это обратили внимание пользователи Reddit.

Изначально эпизод был размещён в облачном хранилище Google Диск, однако вскоре правообладатели удалили нелегальную раздачу. Как отмечают комментаторы, успевшие скачать серию, видео имеет довольно плохое качество.

Предполагается, что украденный эпизод предназначался для внутреннего использования. Об этом свидетельствует надпись For internal viewers only, размещённая в левом верхнем углу экрана. Кроме того, на видео присутствует логотип медиакомпании Star India Private Limited, что может указывать на источник утечки.

Напомним, 31 июля хакеры украли у канала HBO около 1,5 Тбайт данных, касавшихся в том числе и новых эпизодов "Игры престолов". В качестве доказательства злоумышленники выложили в Сеть сценарий четвёртой серии седьмого эпизода. Руководство канала подтвердило, что кибератаки действительно произошла, и сообщило о намерении расследовать инцидент.