Google озаботилась качеством приложений в магазине Google Play

Команда Google изменила правила ранжирования приложений в магазине Google Play, в соответствии с которыми приоритет в поиске будет отдаваться более стабильным и качественным продуктам. Об этом сообщается в официальном блоге компании для Android-разработчиков.

Теперь приложения с более высоким рейтингом и малым количеством негативных отзывов будут демонстрироваться в первую очередь. В компании надеются, что это поможет привлечь аудиторию к качественным продуктам и увеличить время их использования.

Решение об изменении правил ранжирования было принято после того, как выяснилось, что не менее половины приложений с низким рейтингом имеют проблемы со стабильностью, отметили в Google.

Компания не раскрыла конкретных деталей работы нового алгоритма. Известно лишь, что приложения с низкими оценками и большим количеством отрицательных отзывов будут со временем понижаться в поисковой выдаче. В то же время большое количество загрузок может поспособствовать сохранению позиций продукта в рейтинге.

Как отмечает TechCrunch, нововведение должно заставить разработчиков более ответственно подходить к вопросу технической поддержки своих приложений.