Google озаботилась качеством приложений в магазине Google Play

Теперь приложения с более высоким рейтингом и малым количеством негативных отзывов будут демонстрироваться в первую очередь. В компании надеются, что это поможет привлечь аудиторию к качественным продуктам и увеличить время их использования.
Решение об изменении правил ранжирования было принято после того, как выяснилось, что не менее половины приложений с низким рейтингом имеют проблемы со стабильностью, отметили в Google.
Компания не раскрыла конкретных деталей работы нового алгоритма. Известно лишь, что приложения с низкими оценками и большим количеством отрицательных отзывов будут со временем понижаться в поисковой выдаче. В то же время большое количество загрузок может поспособствовать сохранению позиций продукта в рейтинге.
Как отмечает TechCrunch, нововведение должно заставить разработчиков более ответственно подходить к вопросу технической поддержки своих приложений.
Google повысит позиции качественных приложений в поисковой выдаче магазина Google Play
Фото: © flickr / Bram.Koster
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