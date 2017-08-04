Музыкальный сервис YouTube сможет работать без Интернета

Пользователи сервиса YouTube Music получили возможность скачивать понравившиеся клипы, альбомы и плейлисты для их прослушивания в офлайне. Об этом сообщает The Verge.

Для сохранения понравившегося клипа или песни необходимо нажать расположенный рядом значок меню, а затем выбрать опцию Save Offline. При желании пользователь может указать предпочитаемое качество видео либо скачать аудиодорожку отдельно. Все скачанные песни будут отображаться в разделе Offline songs.

Ранее в приложении присутствовала ограниченная версия этой функции: пользователи могли сохранять музыку только из списка Offline Mixtape, автоматически сформированного на основе истории прослушиваний и рекомендаций.

Как отмечают в компании, возможность скачивания песен доступна лишь подписчикам платного сервиса YouTube Red, который не был запущен в России.