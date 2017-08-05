Инсайдеры раскрыли важную особенность новых Apple Watch

Новое поколение Apple Watch получит собственный LTE-модуль, благодаря чему смарт-часы смогут напрямую подключаться к сотовой сети. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на внутренние источники.

Наличие отдельного LTE-модуля позволит использовать смарт-часы в качестве полностью автономного устройства, в то время как текущая версия Apple Watch требует обязательной синхронизации с iPhone.

По информации Bloomberg, поставщиком LTE-модулей, вероятнее всего, станет Intel. Ранее подобные комплектующие Apple заказывала у Qualcomm, однако сейчас компании находятся в состоянии серьёзной конфронтации.

Авторитетный эксперт Джон Грубер из Daring Fireball также добавил, что смарт-часы будут выполнены в "абсолютно новом форм-факторе", при этом не раскрыв каких-либо подробностей. Как предполагается, радикальное изменение дизайна может быть связано с оснащением Apple Watch дисплеем, выполненным по технологии microLED.

Инсайдеры ожидают, что продажи Apple Watch Series 3 начнутся осенью этого года. Наиболее вероятное время их дебюта — сентябрь.