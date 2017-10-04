Samsung официально представила новый шлем виртуальной реальности

Компания Samsung продемонстрировала свой первый VR-шлем на платформе Windows Mixed Reality. Устройство получило название Samsung HMD Odyssey.

На сегодняшний день новинка от южнокорейского производителя является самым продвинутым VR-решением на платформе Windows Mixed Reality. В то время как шлемы от Dell и Lenovo оснащены обычными жидкокристаллическими дисплеями с разрешением 1440 на 1440 пикселей, Samsung HMD Odyssey может похвастать двумя 3,5-дюймовыми AMOLED-экранами с разрешением 1440 на 1600 пикселей.

Шлем обладает углом обзора 110 градусов и частотой развёртки 90 Гц. Также устройство имеет две камеры для распознавания движений пользователя и встроенные наушники от AKG.

На сегодняшний день Samsung HMD Odyssey является наиболее дорогим устройством на платформе Windows Mixed Reality. Комплект, включающий в себя VR-гарнитуру и два контроллера движений, обойдётся покупателям в $499 (около 29 тыс. рублей). Продажи новинки начнутся 6 ноября 2017 года.