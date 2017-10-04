Пользователи Photoshop смогут открывать глаза на фотографиях в одно нажатие

Компания Adobe выпустила новую версию программы Photoshop Elements, дополненную инструментами на основе искусственного интеллекта.

Разработчики автоматизировали ряд действий, для выполнения которых раньше требовались навыки профессионального пользователя и серьёзные временные затраты.

К примеру, новая версия Photoshop Elements позволяет открывать зажмуренные глаза в одно нажатие. Пользователю достаточно просто активировать функцию Open Closed Eyes, а затем указать фотографии, на которых человек смотрит в камеру. Специальный алгоритм "запомнит" взгляд модели, после чего сможет автоматически отредактировать другие снимки.

Также обновлённый фоторедактор способен распознавать лица и самостоятельно выбирать наиболее удачные кадры. Как и в случае с Open Closed Eyes, данная функция работает на основе искусственного интеллекта.

Помимо прочего в Photoshop Elements 2018 были автоматизированы такие процессы, как замена фона, эффект двойной экспозиции и различные художественные эффекты. Как отмечает редакция ресурса 9to5Mac, новые функции, по большей части, предназначены для пользователей, которые привыкли фотографировать на смартфоны.