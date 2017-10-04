Google официально представила новый хромбук

Компания Google в ходе официальной презентации представила новый хромбук, получивший название Pixelbook.

Устройство представляет собой ноутбук-трансформер с поворотным 12,3-дюймовым экраном Quad HD, который поддерживает сенсорное управление. В зависимости от комплектации новинка может быть оснащена процессором Intel Core i5 или i7, оперативной памятью объёмом до 16 Гбайт и SSD-накопителем на 512 Гбайт.

Next up - Google Pixelbook pic.twitter.com/K6bXsEu5a3 — Marques Brownlee (@MKBHD) October 4, 2017

Работа Pixelbook производится под управлением операционной системы ChromeOS. По утверждению представителей компании, благодаря ёмкой батарее и оптимизации ресурсов ноутбук способен функционировать до 10 часов без дополнительной подзарядки.

При этом Pixelbook имеет достаточно компактные размеры: его толщина составляет 10 мм, а вес — 1 кг. Новинка уже доступна для предварительного заказа, её стартовая цена составляет $999 (около 57,5 тыс. рублей).

Кроме того, базовую комплектацию ноутбука предлагается дополнить специальным стилусом Google Pixel Pen, который продаётся за $99 (5,7 тыс. рублей). Цифровое перо может отслеживать наклоны до 60 градусов и распознавать до 2046 уровней силы нажатия.