Новое поколение смартфонов Google лишилось аудиоразъёма вслед за iPhone

Компания Google в ходе официальной презентации представила смартфоны Pixel 2 и Pixel 2 XL.

Как и обещалось ранее, младшая модель получила пятидюймовый Full HD-дисплей, а XL-версия может похвастать шестидюймовым экраном с разрешением 2880 на 1440 пикселей. Оба смартфона оснащены процессором Qualcomm Snapdragon 835, оперативной памятью объёмом 4 Гбайт и внутренним хранилищем на 64 или 128 Гбайт.

Также устройства укомплектованы 12-мегапиксельной основной камерой и восьмимегапиксельным фронтальным сенсором, которые поддерживают режим дополненной реальности. Ёмкость аккумулятора составила 2700 мАч для Pixel 2 и 3520 мАч для Pixel 2 XL.

Coming soon, Pixel 2's augmented reality-optimized camera will put characters and objects at your fingertips with AR Stickers. #madebygoogle pic.twitter.com/5rCStABWYe — Google (@Google) October 4, 2017

Ещё одна особенность новых моделей — наличие функции "Активная грань" (Active Edge). С её помощью пользователи смогут управлять персональным ассистентом Google Assistant, сжимая боковые грани смартфона рукой.

По информации издания 9to5Google, представленные аппараты будут непрерывно "слушать" окружение пользователя и определять, какая музыка играет рядом с ним. Названия композиций будут выводиться на заблокированный экран.

It's here! Meet the new Google Pixel 2 and Pixel 2 XL. Highest rated smartphone camera. Again. pic.twitter.com/8w9s8Z1VGd — Made by Google (@madebygoogle) October 4, 2017

Вместе с тем новые смартфоны от Google лишились традиционных 3,5-миллиметровых аудиоразъёмов.

— Если вы собираетесь подключить наушники, используйте переходник, аксессуары с поддержкой USB-C или вообще откажитесь от проводов и перейдите на Bluetooth, — заявили представители компании.

Смартфон Google Pixel 2 поступит в продажу в синем, чёрном и белом цветах. Его стартовая цена составит $649 (около 37,5 тысячи рублей). В свою очередь, Pixel 2 XL будет доступен в чёрном и чёрно-белом вариантах по цене от $849 (около 49 тысяч рублей).