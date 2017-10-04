Новое поколение смартфонов Google лишилось аудиоразъёма вслед за iPhone

Читайте также

Новое поколение смартфонов Google лишилось аудиоразъёма вслед за iPhone

1219

Фото: © twitter.com/Made by Google‏

Компания Google в ходе официальной презентации представила смартфоны Pixel 2 и Pixel 2 XL.

Как и обещалось ранее, младшая модель получила пятидюймовый Full HD-дисплей, а XL-версия может похвастать шестидюймовым экраном с разрешением 2880 на 1440 пикселей. Оба смартфона оснащены процессором Qualcomm Snapdragon 835, оперативной памятью объёмом 4 Гбайт и внутренним хранилищем на 64 или 128 Гбайт.

Также устройства укомплектованы 12-мегапиксельной основной камерой и восьмимегапиксельным фронтальным сенсором, которые поддерживают режим дополненной реальности. Ёмкость аккумулятора составила 2700 мАч для Pixel 2 и 3520 мАч для Pixel 2 XL.

Ещё одна особенность новых моделей — наличие функции "Активная грань" (Active Edge). С её помощью пользователи смогут управлять персональным ассистентом Google Assistant, сжимая боковые грани смартфона рукой.

По информации издания 9to5Google, представленные аппараты будут непрерывно "слушать" окружение пользователя и определять, какая музыка играет рядом с ним. Названия композиций будут выводиться на заблокированный экран.

Вместе с тем новые смартфоны от Google лишились традиционных 3,5-миллиметровых аудиоразъёмов.

— Если вы собираетесь подключить наушники, используйте переходник, аксессуары с поддержкой USB-C или вообще откажитесь от проводов и перейдите на Bluetooth, — заявили представители компании.

Смартфон Google Pixel 2 поступит в продажу в синем, чёрном и белом цветах. Его стартовая цена составит $649 (около 37,5 тысячи рублей). В свою очередь, Pixel 2 XL будет доступен в чёрном и чёрно-белом вариантах по цене от $849 (около 49 тысяч рублей).

Google официально представила смартфоны Pixel 2 и Pixel 2 XL

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!