Google представила беспроводные наушники с функцией синхронного перевода

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Google представила беспроводные наушники с функцией синхронного перевода

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Фото: © twitter.com/Made by Google‏

Компания Google в ходе презентации новых устройств представила беспроводные наушники Pixel Buds, способные переводить речь собеседника в режиме реального времени.

Pixel Buds подключаются к смартфону посредством Bluetooth-интерфейса и для удобства связаны между собой специальным шнуром. Управление производится при помощи прикосновений к правому наушнику. По утверждению производителя, аксессуар способен работать до 24 часов без подзарядки.

Наиболее примечательная функция новинки — возможность синхронного перевода. Устройство прослушивает речь собеседника и передаёт её содержание в режиме реального времени. На сегодняшний день Pixel Buds поддерживают 40 языков.

Аксессуар уже доступен для предварительного заказа за $159 (около 9 тыс. рублей). Продажи Pixel Buds начнутся в ноябре 2017 года.

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