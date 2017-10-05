Японцы представили устройство для бесконтактного подсчёта калорий в еде

Японская корпорация Panasonic в рамках выставки CEATEC 2017 представила устройство CaloRieco, предназначенное для бесконтактного измерения калорийности пищи.

Для того чтобы узнать питательную ценность того или иного блюда, достаточно просто поместить его внутрь устройства, закрыть крышку и немного подождать. Как отмечают представители компании, пищу не придётся ломать на кусочки или измельчать для более точного анализа, а потому её внешний вид не пострадает.

— Разные ингредиенты отражают инфракрасные лучи по-разному, что позволяет умному устройству их идентифицировать, — пояснил Каори Манабе, директор по развитию бизнеса корпорации Panasonic.

Анализ займёт приблизительно 10 секунд, в течение которых система просканирует блюдо и выдаст информацию о его весе, составе и питательной ценности. Эти данные передаются в облако, чтобы пользователь всегда мог получить к ним доступ через приложение на смартфоне или планшете.

Система запомнит количество поглощённых калорий и порекомендует блюда и продукты, которые человек может употребить, не превысив дневную норму. В перспективе приложение получит возможность интеграции со сторонними сервисами, адаптированными под потребности отдельных пользователей.

По задумке разработчиков, CaloRieco пригодится людям, сидящим на диете, а также лицам, вынужденным подсчитывать калории из-за различных заболеваний. На сегодняшний день устройство представлено лишь в форме концепта. Когда именно CaloRieco появится на рынке, не сообщается.