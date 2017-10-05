Японцы представили устройство для бесконтактного подсчёта калорий в еде

Для того чтобы узнать питательную ценность того или иного блюда, достаточно просто поместить его внутрь устройства, закрыть крышку и немного подождать. Как отмечают представители компании, пищу не придётся ломать на кусочки или измельчать для более точного анализа, а потому её внешний вид не пострадает.
— Разные ингредиенты отражают инфракрасные лучи по-разному, что позволяет умному устройству их идентифицировать, — пояснил Каори Манабе, директор по развитию бизнеса корпорации Panasonic.
Анализ займёт приблизительно 10 секунд, в течение которых система просканирует блюдо и выдаст информацию о его весе, составе и питательной ценности. Эти данные передаются в облако, чтобы пользователь всегда мог получить к ним доступ через приложение на смартфоне или планшете.
Система запомнит количество поглощённых калорий и порекомендует блюда и продукты, которые человек может употребить, не превысив дневную норму. В перспективе приложение получит возможность интеграции со сторонними сервисами, адаптированными под потребности отдельных пользователей.
По задумке разработчиков, CaloRieco пригодится людям, сидящим на диете, а также лицам, вынужденным подсчитывать калории из-за различных заболеваний. На сегодняшний день устройство представлено лишь в форме концепта. Когда именно CaloRieco появится на рынке, не сообщается.
Panasonic разработала устройство для бесконтактного измерения калорийности пищи
Фото: © Panasonic
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