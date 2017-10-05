Siri перепутала песню Despacito с гимном Болгарии

Голосовой ассистент Siri выдаёт песню Despacito в исполнении Luis Fonsi за национальный гимн Болгарии.

На подобную особенность в работе приложения обратил внимание пользователь Reddit, скрывающийся под псевдонимом Yurief. Вслед за ним о проблеме сообщил ряд зарубежных профильных изданий, включая CNet, Mashable и The Verge, журналисты которых подтвердили наличие ошибки.

Why does Siri think the national anthem of Bulgaria is “Despacito?” https://t.co/qwSuFHfA2z pic.twitter.com/5vHVeoONyc — The Verge (@verge) October 4, 2017

Несколько часов спустя разработчики из Apple исправили неточность, однако в компании до сих пор никак не прокомментировали причины подобного поведения Siri. Ни один из сервисов, используемых голосовым ассистентом для поиска ответов на вопросы, не содержит упоминаний о Despacito как о гимне Болгарии.

Настоящим национальным гимном Болгарии с 1964 года является песня "Мила Родино" ("Милая Родина"), написанная по мотивам песни "Горда Стара планина" авторства Цветана Радославова.