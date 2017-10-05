Браузер от Microsoft появится на iPhone и Android-смартфонах

Microsoft намерена выпустить свой фирменный браузер Edge на смартфонах под управлением операционных систем iOS и Android. Об этом говорится в официальном блоге компании.

По словам разработчиков, мобильная версия Edge позволит быстро перемещать информацию между компьютером на базе ОС Windows 10 и смартфоном. В частности, пользователи смогут просматривать страницы, открытые на другом устройстве, а также синхронизировать сохранённые пароли.

В настоящий момент мобильный браузер Edge доступен в виде бета-версии, которую можно загрузить через сервис тестирования приложений TestFlight. Также программа пока что не поддерживает работу с планшетами.

Для того чтобы стать участниками тестирования, пользователям необходимо зарегистрироваться на официальном сайте Microsoft.

Microsoft Edge, который пришёл на замену устаревшему браузеру Internet Explorer, был запущен в 2015 году одновременно с ОС Windows 10. Ранее программа поддерживала только Windows-устройства.