Гендерно-нейтральные люди и "распальцовка" — Apple представила новые эмодзи

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Гендерно-нейтральные люди и "распальцовка" — Apple представила новые эмодзи

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Компания Apple продемонстрировала эмодзи, которые появятся в будущем обновлении iOS 11.1.

После перехода на новую версию операционной системы пользователи "яблочных" устройств получат изображения гендерно-нейтральных людей, темнокожей русалки и ругающегося смайлика.

<p>Фото © Apple Inc.</p>

Также в расширенный список стандарта Unicode 10 войдут дополнительные животные, предметы гардероба, мифические герои и обозначения спортивных активностей.

<p>Фото © Apple Inc.</p>

Помимо прочего, Apple представила эмодзи, символизирующий фразу "Я тебя люблю" на американском языке жестов. Россиянам он более известен как "распальцовка".

<p>Фото © Apple Inc.</p>

Уже на этой неделе доступ к новым символам получат разработчики, а с 9 октября воспользоваться расширенным набором эмодзи смогут все желающие.

<p>Фото © Apple Inc.</p>

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