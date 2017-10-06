Гендерно-нейтральные люди и "распальцовка" — Apple представила новые эмодзи

Компания Apple продемонстрировала эмодзи, которые появятся в будущем обновлении iOS 11.1.

После перехода на новую версию операционной системы пользователи "яблочных" устройств получат изображения гендерно-нейтральных людей, темнокожей русалки и ругающегося смайлика.

Также в расширенный список стандарта Unicode 10 войдут дополнительные животные, предметы гардероба, мифические герои и обозначения спортивных активностей.

Помимо прочего, Apple представила эмодзи, символизирующий фразу "Я тебя люблю" на американском языке жестов. Россиянам он более известен как "распальцовка".

Уже на этой неделе доступ к новым символам получат разработчики, а с 9 октября воспользоваться расширенным набором эмодзи смогут все желающие.