Uber следит за пользователями iPhone с разрешения Apple

Компания Apple предоставила Uber инструмент для слежения за экраном айфона в фоновом режиме. Об этом сообщает ZDNet.

Первым на ситуацию обратил внимание исследователь в области информационной безопасности Уилл Страфах. Он обнаружил, что в коде приложения Uber для iOS присутствует разрешение com.apple.private.allow-explicit-graphics-priority, которое позволяет отслеживать отображаемые на дисплее айфона данные, причём даже в фоновом режиме.

Подобный фрагмент кода мог появиться в программе только с позволения Apple. Страфах считает, что Uber получила такое разрешение в 2015 году. При этом специалист проанализировал "тысячи" приложений из App Store и не обнаружил подобных возможностей ни в одной другой программе.

Официальный представитель Uber заявил, что компания использовала функцию для обеспечения стабильной работы на Apple Watch. По его словам, код позволяет захватывать карты на смартфоне и передавать их на смарт-часы. Разработчикам пришлось пойти на этот шаг, поскольку первые модели Apple Watch не поддерживали картографические сервисы.

Как отмечает представитель Uber, компания никогда не использовала функцию для каких-либо других целей. Кроме того, в ближайшее время разработчики намерены удалить этот код из своего приложения.

Эксперт по джейлбрейку Лука Тодеско в разговоре с Gizmodo подчеркнул, что наличие подобного разрешения делает пользователей уязвимыми перед хакерами. В случае взлома сервиса злоумышленники смогут получить доступ к личным данным и паролям пользователей айфонов.

Также примечательно, что владельцев "яблочных" устройств не предупреждали о наличии подобного функционала в приложении Uber.