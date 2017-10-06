Один из старейших мессенджеров прекращает своё существование

Основной причиной прекращения работы AIM разработчики назвали "изменение способов онлайн-коммуникации". По всей видимости, речь идёт о появлении более популярных аналогов, ориентированных на пользователей смартфонов.
— AIM был настоящим технологическим прорывом и вызвал смену культурной парадигмы, но способы, которыми мы общаемся друг с другом, сильно изменились. В результате мы решили прекратить работу AIM с 15 декабря 2017 года, — написали разработчики в своём блоге.
В компании также намекнули на возможность скорого запуска новых проектов и порекомендовали пользователям следить за новостями.
Мессенджер AIM, разработанный компанией AOL, был представлен в мае 1997 года и пользовался большой популярностью вплоть до середины нулевых.
Мессенджер AIM прекратит своё существование после 20 лет работы
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