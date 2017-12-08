Samsung Galaxy S8 и ещё 9 Android-смартфонов, которые нужно покупать

Очередной год подходит к концу — до января крупных релизов уже не будет, поэтому можно подводить итоги и выбирать главные гаджеты за последние 12 месяцев. Павел Городницкий составил дайджест актуальных Android-смартфонов, которые строго рекомендуются к покупке.

Samsung Galaxy S8

Тотальное фиаско Galaxy Note 7 так мощно подстегнуло корейцев, что весной они выпустили самый сбалансированный Android-флагман года. Если вычеркнуть мелкие недочёты (неудобный сканер отпечатка и ненужную кнопку Bixby), то получится, что у S8 нет ни одного по-настоящему раздражающего минуса.

Во-первых, корейский девайс безальтернативно рвёт старые айфоны (кроме Х) в плане дизайна — рамки Apple кажутся доисторическими. Во-вторых, S8 не проседает ни по мощности, ни по качеству экрана, ни по камере, ни по времени работы от аккумулятора. Везде — топ-уровень: это признают даже те журналисты, которые давно влюблены в Apple.

Ко второй половине года у S8 появилось ещё одно преимущество — цена. На "сером" рынке смартфон стоит ровно в два раза меньше, чем iPhone X, — 40 тысяч против 80. Логично, что азиатский флагман пользуется стабильным спросом: проще перейти на Android, чем копить деньги или брать кредиты ради безрамочности от Apple.

В список достойных телефонов нужно внести и Galaxy Note 8 — он изготовлен по лекалам S8, но у него гигантский экран (6,3 дюйма), полезный умный стилус в комплекте и двойная камера. Цена при этом тоже гуманная — всего 53–55 тысяч, то есть почти как у прошлогоднего iPhone 7 Plus со здоровыми рамками и без пера.

Motorola Moto Z2 Play

Этот гаджет абсолютно не претендует на попадание в категорию флагманов: внутри Z2 Play стоит компромиссный процессор (Snapdragon 626), у экрана есть рамки, а стоимость у "серых" продавцов не превышает 27–30 тысяч.

Зато китайский смартфон очень тонкий, лёгкий и долгоиграющий: Android там оптимизирован настолько грамотно, что 3000 мАч хватает на сутки крайне интенсивной эксплуатации.

Помимо шикарной автономности и отсутствия тормозов Z2 Play прекрасен наличием модулей. Предыдущие попытки создать смартфон-конструктор проваливались, но в Motorola ответственно подошли к вопросу и подготовили реально классные дополнения.

В разделе Mods на сайте Moto имеются проектор, дополнительный динамик, накладка-аккумулятор и 360-градусная камера — такой набор делает Z2 Play уникальным гаджетом, потому что аналогичных возможностей для кастомизации не предлагает больше никто в мире.

Essential Phone

В середине года создатель Android Энди Рубин неожиданно запустил стартап по производству идеального смартфона. Разумеется, команда Essential сразу столкнулась с жуткими проблемами: из компании убегали маркетологи и топ-менеджеры, релиз задерживался, а покупатели жаловались на слишком высокую цену (700 долларов).

Однако затем всё плавно пришло в норму — Essential Phone благополучно поступил в продажу, а сейчас его вообще можно заказать всего за 500 долларов.

Предложение действительно выгодное по трём причинам:

1. Этот смартфон предельно эксклюзивный — он совсем не похож ни на iPhone, ни на Galaxy S8, а его тираж составляет всего лишь несколько тысяч экземпляров. Странно, что Энди Рубин ещё не наладил контакт с "Антихайпом".

2. Материалы корпуса — титан и керамика. По признаниям западных обозревателей, держать в руках Essential Phone по-настоящему приятно — вещь оставляет ощущение солидности.

3. Рубин плотно поработал над интерфейсом и сделал так, чтобы там не было ничего лишнего. Если отталкиваться не от бенчмарк-тестов, а от жизненных условий, то Essential Phone — один из самых скоростных аппаратов на рынке. Спасибо оперативным апдейтам, которые убили все лаги.

OnePlus 5T

После серого и унылого OnePlus 5 китайцы подсобрались и представили самый доступный безрамочный флагман 2017 года.

Модель 5T стоит всего 500–550 долларов, но обладает роскошным шестидюймовым экраном, реактивной начинкой (Snapdragon 835), двойной основной камерой и сверхбыстрым сканером отпечатка пальца. Лицо, кстати, тоже распознаётся моментально, пусть и при помощи камеры, а не специального датчика, как в iPhone X.

Казалось бы, OnePlus 5T имеет типичный набор функций для современного смартфона, но за такие деньги настолько монструозных характеристик нет больше нигде.

Китайцам — респект и аплодисменты.

Google Pixel 2

Пока все IT-издания писали про ужасающий брак в Pixel 2 XL, обычный второй "Пиксель" незаслуженно остался в тени. Если абстрагироваться от сурового ценника и наличия рамок, то надо признать: Google совместно с HTC постаралась выпустить самый удобный смартфон года.

Козырь Pixel 2 — мегапрошивка, которая обеспечивает гаджету феерическую плавность. Помимо быстродействия гуглофон хорош интеллектуальными фишками: например, аппарат умеет распознавать объекты на фотографиях, программно размывать фон (без второй камеры) и даже анализировать контекст на экране. Допустим, у вас открыт профиль спортсмена на "Википедии". Можно спросить: "Когда он играет?" — и ассистент справится с запросом.

Само собой, гики в восторге от Pixel 2 (особенно от камеры) и уверяют, что девайс не имеет минусов, за исключением отказа от 3,5-миллиметрового разъёма. Значит, можно присоединяться к армии нердов и тоже оценить практичность от Google.

Что ещё достойно внимания?

1. Meizu Pro 7 — яркий китайский флагман всего за 22–23 тысячи рублей. Аргументы "за" — качественный звук и дополнительный экран, который не только отображает важную информацию, но и выделяет смартфон из армии клонов. Аргумент "против" — китайский процессор, который может сильно нагреваться под нагрузкой (но необязательно).

2. LG V30 — ультимативный корейский безрамочник за тысячу долларов, который лучше всех на рынке воспроизводит звук в наушниках. Из других достижений — молниеносная скорость работы, приличный аккумулятор и чудесная камера. Ниже ожиданий там только экран с неравномерной подсветкой и неестественными цветами.

3. HTC U11+ — самый незаметный флагман года с переливающимся тайваньским корпусом, восьмым Android и грандиозной камерой, которая подходит для всех сценариев (в том числе и для записи видео). Ещё один бонус — аккумулятор: его ёмкость приблизилась к 4000 мАч. К сожалению, HTC U11+ однозначно провалится по продажам (про девайс не пишут и не говорят), но знайте: он правда хорош, пусть и не распиарен.

4. Blackberry KeyOne — единственный QWERTY-смартфон на рынке, причём относительно неплохой: с удобными кнопками, приличным экраном и терпимым "железом". Отпугивает только цена (официально — 40 тысяч), но при желании девайс можно найти и за 30–32 тысячи. Ходить с кнопочным Blackberry в 2017-м — вероятно, самый стильный способ попереть против мейнстрима.

5. Sony Xperia XZ1 Compact — компактные смартфоны погибают, но японцы упорно сражаются и не отказываются от производства девайсов с 4,6-дюймовыми дисплеями. Если вам нужен маленький, но мегапроизводительный флагман на новом Android, альтернатив не существует: придётся забить на уродливое название и взять XZ1 Compact. Тем более что за 35–40 тысяч там хватает приятных фишек — от водозащиты до быстрой зарядки.