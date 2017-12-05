Instagram запретила делать селфи с животными

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Instagram запретила делать селфи с животными

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Фото © Flickr/Decaseconds

Популярная соцсеть предупредила, что снимки с животными могут вредить как представителям фауны, так и самим пользователям.

"Инстаграм" будет ограничивать пользователей при поиске фотографий с животными. Компания пытается предостеречь любителей селфи от снимков с представителями дикой природы.

С этого дня при поиске селфи, касающихся животных, "Инстаграм" будет демонстрировать предупреждение о правилах пользования соцсетью. В нём говорится о запрете жестокого обращения с животными и распространения подобных снимков. Уведомление можно пропустить и посмотреть посты с определённым хештегом, например #tigerselfie или #coalaselfie.

<p>Скриншот © L!FE</p>

Также соцсеть предлагает пожаловаться на снимки, демонстрирующие грубое обращение с животными или вред для дикой природы. Подобные посты будут немедленно блокироваться "Инстаграмом".

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