Самый популярный твит года собрал почти 4 млн ретвитов

Наивная просьба о бесплатных куриных наггетсах стала вирусной и "взорвала" "Твиттер".

"Твиттер" подвёл итоги уходящего 2017 года. Соцсеть рассказала о самых популярных твитах, наиболее важных событиях года и знаменитостях, сообщает Mashable.

HELP ME PLEASE. A MAN NEEDS HIS NUGGS pic.twitter.com/4SrfHmEMo3 — Carter Wilkerson (@carterjwm) 6 апреля 2017 г.

Самым популярным по количеству ретвитов стал пост пользователя Картера Уилкерсона, который попросил сеть закусочных Wendy обеспечить его бесплатными наггетсами на год. Забегаловка попросила его собрать 18 миллионов ретвитов: американец набрал всего 3,6 миллиона, но поставил рекорд. Второе и третье места заняли пост экс-президента США Барака Обамы с детьми (1,7 миллиона ретвитов) и твит благотворительной организации в поддержку пострадавших при стихийном бедствии в Хьюстоне (1,1 миллиона) соответственно.

Среди спортсменов лидером оказался баскетболист Леброн Джеймс, чей твит набрал 660 тысяч ретвитов. Также "Твиттер" сообщил, что среди политиков первое место по упоминаниям занял американский лидер Дональд Трамп, среди профессиональных атлетов — футболист Криштиану Роналду, а из музыкантов наиболее востребованной была корейская k-pop группа BTS.

Ранее "Инстаграм" составил подобный топ по итогам 2017 года. Автором самой популярной фотографии стала американская певица Бейонсе, а Москва и Санкт-Петербург попали в десятку самых популярных городов среди пользователей соцсети.