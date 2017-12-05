Instagram разрешила сохранять "истории"

Любую "историю" можно будет сохранить к себе в профиль и открывать её в любой момент.

В свежем обновлении приложений "Инстаграма" для iOS и Android добавлена возможность сохранять "истории", сообщает Recode. Ранее этот формат постов исчезал бесследно после 24 часов с момента публикации.

Теперь пользователь сможет сохранить "историю" в свой архив навсегда. Она будет доступна для любого, кто зайдёт в публичный профиль. По словам журналистов, это может стимулировать обычных пользователей, а также знаменитостей и бренды публиковать больше "историй". Например, упоминание бренда в "истории" селебрити будет хорошим вариантом для рекламодателя, так как запись останется на долгое время.

Ранее Лайф писал, что "Инстаграм" запустил раздел "Истории" в браузерной версии соцсети. Также мы сообщали, что самое популярное фотоприложение тестирует кнопку репоста.