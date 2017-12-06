Данные 30 млн пользователей виртуальной клавиатуры оказались в Сети

В открытом доступе оказались имена, почтовые адреса, местоположение, даты рождения и номера телефонов.

Специалисты центра безопасности Kromtech обнаружили утечку данных пользователей популярной виртуальной клавиатуры для смартфона Ai.type. Всего в Сети появилась информация о 31 миллионе человек, сообщает Digitaltrends.

Приватные данные пользователей в размере 577 Гбайт хранились на сервере компании в незашифрованном виде. Информация включала в себя полные имена, почтовые адреса и местоположение. В некоторых случаях хранилась связанная с профилем Google информация: аватарка, дата рождения, пол. Также в Сети нашли около 373 миллионов телефонных номеров.

Создатель виртуальной клавиатуры Эйтан Фитуси рассказал журналистам, что его компания собирала данные не для шпионажа. Личная информация необходима для статистики и улучшения работы Ai.type. К счастью, на сервере не хранились платёжные данные клиентов.

Аналитики Kromtech выяснили, что были обнародованы данные только Android-пользователей, владельцы iPhone не пострадали. Общая клиентская база Ai.type составляет около 40 миллионов человек, девять миллионов из которых пользуются виртуальной клавиатурой на устройствах под iOS.