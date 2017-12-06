Вместо Galaxy A5 Samsung выпустит Galaxy A8+

Об этом сообщает компания Bluetooth SIG, которая имеет прямое отношение к смартфонам Samsung.

Корейцы зарегистрировали две модели под номерами SM-A520F и SM-A720F. В первых отчётах утверждалось, что это соответственно Galaxy A8 и Galaxy A5. Однако Bluetooth SIG в отчёте утверждает, что смартфон под вторым номером получит наименование Galaxy A8+.

Кроме того, в отчёте говорится, что смартфон поступит в продажу в двух вариантах: с одной сим-картой и с двумя.

Samsung с 2015 ежегодно выпускает обновлённые версии Galaxy A3, Galaxy A5 и Galaxy A7. Ранее прошла информация о том, что компания отказалась от Galaxy A3.

В Сети уже появлялись фото дизайна одного из нескольких новых смартфонов.