Xiaomi планирует начать продажи в США

Однако компания, по словам её генерального директора, не спешит туда ворваться и ждёт подходящего момента.

Самые популярные смартфоны в Штатах — iPhone и Samsung. Если верить статистике Strategy Analytics, на них приходится 30% и 25% соответственно от общего числа продаж.

Рынок продаж США — одна из целей Xiaomi, однако CEO компании Лэй Цзюнь призывает быть осторожными и не выходить туда раньше времени. Он озвучил планы компании на саммите Qualcomm на Гавайях:

— Мы рассчитываем на мгновенный успех в США, поэтому нам нужно много времени для тщательной подготовки.

На нём же он анонсировал, что его компания выпустит первый смартфон с чипом Snapdragon 845.

В третьем квартале 2017 года Xiaomi стала пятой компанией в мире по числу продаж смартфонов. За год она вдвое увеличила показатели.