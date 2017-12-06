Siri похоронила актёра Джона Траволту

Журналисты Business Insider обратили внимание, что голосовой ассистент Apple считает Джона Траволту умершим. Более того, Siri "похоронила" актёра ещё восемь лет назад.
По словам журналистов, о редком баге изданию сообщили пользователи iPhone из Польши и Австралии. На запрос "сколько лет Джону Траволта" Siri сообщает, что актёр умер в 2009 году в возрасте 54 лет. Судя по всему, голосовой ассистент путает актёра с его сыном Джеттом Траволтой, который скоропостижно скончался восемь лет назад. Джетту было 16 лет, он страдал от синдрома Кавасаки и умер от сердечного приступа.
Business Insider связалось с Apple, которые пообещали исправить ошибку. Интересно, что в ноябре глава купертиновцев заявил о необходимости борьбы с фейковыми новостями. "Поддельные новости влияют на мышление и разделяют людей", — говорил тогда Тим Кук.
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