Siri похоронила актёра Джона Траволту

Голосовой помощник Apple почему-то упорно считает, что знаменитый американский актёр умер.

Журналисты Business Insider обратили внимание, что голосовой ассистент Apple считает Джона Траволту умершим. Более того, Siri "похоронила" актёра ещё восемь лет назад.

По словам журналистов, о редком баге изданию сообщили пользователи iPhone из Польши и Австралии. На запрос "сколько лет Джону Траволта" Siri сообщает, что актёр умер в 2009 году в возрасте 54 лет. Судя по всему, голосовой ассистент путает актёра с его сыном Джеттом Траволтой, который скоропостижно скончался восемь лет назад. Джетту было 16 лет, он страдал от синдрома Кавасаки и умер от сердечного приступа.

Business Insider связалось с Apple, которые пообещали исправить ошибку. Интересно, что в ноябре глава купертиновцев заявил о необходимости борьбы с фейковыми новостями. "Поддельные новости влияют на мышление и разделяют людей", — говорил тогда Тим Кук.