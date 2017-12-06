iOS 11 установлена на 52% устройств

Несмотря на то что за последний месяц число пользователей новой ОС увеличилось на 7%, показатель остаётся низким.

Apple опубликовала новый статистический отчёт. Согласно ему, новая iOS 11 установлена всего на 52% устройств. На 38% стоит предыдущая версия — iOS 10 и на 10% — версии, выпущенные ещё раньше.

iOS 11 стала одним из самых масштабных обновлений. Во многом потому, что она разработана специально для нового iPhone X.

Так или иначе, почти половина смартфонов Apple работают на предыдущих версиях ОС. Учитывая, что за последний месяц число пользователей увеличилось на 7%, больше половины владельцев старых устройств предпочли предыдущие версии.