iOS 11 установлена на 52% устройств

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iOS 11 установлена на 52% устройств

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Фото: © flickr.com/Hamza Butt

Несмотря на то что за последний месяц число пользователей новой ОС увеличилось на 7%, показатель остаётся низким.

Apple опубликовала новый статистический отчёт. Согласно ему, новая iOS 11 установлена всего на 52% устройств. На 38% стоит предыдущая версия — iOS 10 и на 10% — версии, выпущенные ещё раньше.

<p>Фото: © <a href="https://developer.apple.com/support/app-store/" target="_blank">Apple Inc.</a></p>

iOS 11 стала одним из самых масштабных обновлений. Во многом потому, что она разработана специально для нового iPhone X.

Так или иначе, почти половина смартфонов Apple работают на предыдущих версиях ОС. Учитывая, что за последний месяц число пользователей увеличилось на 7%, больше половины владельцев старых устройств предпочли предыдущие версии.

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