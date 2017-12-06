Детей будут учить определять фейковые новости

Журналисты Би-би-си отправятся в школы для того, чтобы научить детей понимать, где правда, а где ложь.

Би-би-си запустила проект, в рамках которого будет помогать молодёжи отличать настоящие новости от фейковых. Британская вещательная корпорация направит своих журналистов и экспертов в школы страны с обучающими лекциями.

По словам директора BBC News Джеймса Хардинга, журналисты выйдут в народ, чтобы объяснить, что ложь, а что нет. "Некоторые новости устарели, часть из них лишь наполовину правдива, другая часть — откровенная ложь", — рассказал Хардинг. Эксперты Би-би-си посетят с лекциями и выступлениями около тысячи британских школ. Проект будет запущен в марте следующего года.

По данным прошлогоднего исследования вещательной корпорации, британские дети в возрасте от девяти до 14 лет знают о фейковых новостях. Однако на конкретных тестах они очень часто принимали откровенную ложь СМИ за чистую монету. "Критическое мышление позволит людям делать правильный выбор в жизни", — считает Джеймс Хардинг.

Термин "фейковые новости" был популяризирован Дональдом Трампом во время его президентской гонки в прошлом году. Интересно, что сама Би-би-си совсем недавно опубликовала очень неправдоподобный фейк. Отдел новостей британской корпорации поверил в фотомонтаж, на котором футбольный клуб ЦСКА якобы поддержал ЛГБТ-сообщество.