Стала известна ваша прибыль при вложении в Amazon $1000 в 2007 году

Сколько можно было бы заработать, вложив в Xerox, IBM, HP, Fujitsu или другие IT-компании 10 лет назад.

Британская аналитическая компания Horse for Sources подсчитала, насколько выросла капитализация крупных IT-компаний за десять лет.

Аналитики HfS показали рост технологических корпораций за минувшие десять лет. Для этого специалисты прикинули, что стало бы с капиталом в 1000 долларов, который инвестор решил бы вложить в развитие компании. Наибольший рост за это время показал американский гигант Amazon, где тысяча долларов выросла бы до 12 994 долларов.

Серьёзный рост наблюдается у калифорнийской и канадской IT-компаний Cognizant и CGI. Инвестиции в них выросли бы в 4,6 раза. Остальные известные мировые корпорации показали не такой быстрый рост. Например, капитал IBM увеличился всего в 1,4 раза, а Fujitsu — всего в 1,06 раз. При инвестиции 1000 долларов в Xerox через десять лет можно было бы потерять почти 340 долларов.

Американская компания Amazon является одной из самой дорогих компаний на рынке. Её основатель Джефф Безос в этом году стал самым богатым человеком мира по версии Forbes. Капитализация Amazon составляет 548,4 млрд долларов.