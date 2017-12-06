Акции Xiaomi оцениваются в 50 миллиардов долларов

Банки Китая уверены, что удачное размещение принесёт компании не менее пяти миллиардов долларов.

Xiaomi ведёт переговоры с инвестиционными банками о первой публичной продаже акций (IPO). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Компания ищет предложение в размере не менее 50 миллиардов долларов.

Xiaomi мгновенно выросла как производитель смартфонов. Сейчас на равных конкурирует с производителями из Китая, такими как BBK Electronics (Oppo, Vivo, OnePlus) и Huawei. Кроме того, в третьем квартале компания заняла пятое место по числу продаж смартфонов в мире.

В этом году Xiaomi активно развивает фирменные магазины, что даёт преимущество перед конкурентами. По оценкам китайских банков, размещение акций может принести организации как минимум пять миллиардов долларов.

Представитель Xiaomi отказался от комментариев. Ранее тот же Bloomberg сообщал, что компания найдёт инвесторов не раньше второй половины 2018-го.