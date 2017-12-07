Авиакомпании запрещают умные чемоданы

Высокотехнологичный багаж может стать причиной возгорания грузового отсека самолёта.

Крупнейшие американские авиакомпании объявили о запрете умных чемоданов на своих рейсах. По сообщению Business Insider, пассажиров с высокотехнологичным багажом не будут пускать на борт уже с 15 января 2018 года.

Первым умные чемоданы запретил национальный перевозчик American Airlines, который объявил об этом 1 декабря. Причина заключается в оснащении подобного багажа: большинство смарт-чемоданов имеют USB-порты для зарядки гаджетов и укомплектованы несъёмной литий-ионной батареей. Согласно правилам безопасности перевозка аккумуляторов в грузовых отсеках запрещена из-за возможности пожара.

Спустя некоторое время к American Airlines присоединились Alaska Airlines и Delta. "Мы любим инновации, но подобные гаджеты могут быть опасны для наших пассажиров. Таких инцидентов ещё не было, и мы надеемся, что их и не будет", — сообщил прессе менеджер по грузоперевозкам компании Alaska Airlines Майк Тобин.

Впрочем, авиакомпании не имеют ничего против, если батарея из чемодана будет удалена. Проблема в том, что в большинстве умных сумок такая опция отсутствует.