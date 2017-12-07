Apple далеко не самый лучший работодатель

По словам сотрудников купертиновского вендора, Apple дарит отличные возможности для карьерного роста, но о личной жизни приходится забыть.

Авторитетный рейтинг работодателей Glassdoor подвёл итоги 2017 года. Согласно исследованию, самым привлекательным местом работы для американцев считается "Фейсбук", компания Apple свалилась на 83-е место.

Это самая низкая позиция, которую когда-либо занимала купертиновская компания в рейтинге. В прошлом году вендор был на 36-м месте, также обновив отрицательный результат. С момента существования Glassdoor, основанного в 2009 году, Apple не падала ниже 36-го места. В 2012 году вендор попал в топ-10, но в следующем покинул десятку лучших работодателей США.

Судя по отзывам на сайте Glassdoor, сотрудники Apple в целом хвалят компанию, но отмечают постоянную переработку и отсутствие времени на личную жизнь. Прямые конкуренты Apple на рынке заняли более высокие позиции: например, Google (5-е место), Adobe (31-е), Microsoft (39-е).

Лучшим работодателем 2017 года был признан "Фейсбук". Рейтинг Glassdoor основывается на анонимных отзывах сотрудников и соискателей работы в компаниях США.