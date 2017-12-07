Австралийский секс-шоп выпустил фаллоимитаторы в виде персонажей "Звёздных войн"

Австралийцы предлагают приобрести секс-игрушки в виде дроидов, джедаев, штурмовиков и прочих персонажей киносаги.

Австралийский производитель секс-игрушек Geeky Sex Toys выпустил линейку интимных аксессуаров в стиле "Звездных войн", сообщает Gizmodo.

A long time ago, in a fantasy far far away.... STAR TOYS! Available now! https://t.co/qAK6moJIoU We've spent many many moons working on these products and are absolutely thrilled with the final results. Go check em' out! #handsolo #darthvibrator pic.twitter.com/m0VakOG1Fg — Geeky Sex Toys (@Geeky_Sex_Toys) 4 декабря 2017 г.

В наборе представлены фаллоимитаторы, кляпы, пробки и прочие изделия, намекающие на вселенную и персонажей известной кинофраншизы. Например, вибраторы в виде имперских штурмовиков или фаллоимитатор Dildoda, посвящённый магистру Йоде. Самая дешёвая секс-игрушка, плетка в стиле лазерного меча, обойдётся в 30 долларов. За самый дорогой товар, Darth Vibrator, просят 169 долларов.

Ранее австралийцы выпускали и другие секс-аксессуары, посвящённые известным фильмам. Например, к премьере фильма "Стражи Галактики" Geeky Sex Toys выпустила линейку товаров "Оргазм галактики", к выходу игры Pokemon GO была презентована специальная серия секс-игрушек.

Мировая премьера Star Wars: The Last Jed, которой посвящена серия секс-аксессуаров, состоится 15 декабря. По данным журналистов Gizmodo, корпорация Disney, владеющая правами на франшизу, не предъявляла правовых претензий к выпуску особых аксессуаров.