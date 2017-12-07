"Яндекс. Такси" поселил людей в аэропорту. И взимает с них тройной тариф

Москвич борется с "Яндексом. Такси" из-за переноса его дома в аэропорт. Из-за близости к аэропорту Внуково сервис такси выставлял москвичу повышенные счета на перевозку.

Житель Москвы Тимофей Васильев подал жалобу в ФАС на "Яндекс. Такси". Причиной стали высокие тарифы из-за расположения дома Васильева поблизости от аэропорта и общая неудовлетворённость сервисом.

О своей проблеме москвич, проживающий рядом с аэропортом Внуково, сообщил в "Фейсбуке" в конце октября. Он рассказал, что "Яндекс. Такси" обсчитал его при поездке из дома до магазина и обратно. Вместо положенных 600 рублей по тарифу "Комфорт" система выставила счёт на 1100 рублей. Техподдержка "Яндекса" пояснила клиенту, что все поездки из аэропорта стоят минимум 300 рублей: адрес его дома находится в зоне трансфера Внуково. Деньги Васильеву возвращать отказались, предложив промокод на 300 рублей.

Спустя месяц Тимофей Васильев не увидел переноса своего дома с территории аэропорта и рассказал в своём "фейсбуке", что пожаловался в ФАС. По его словам, "Яндекс" признал ошибку, но продолжает выставлять повышенные счета на перевозку половины жителей деревни. Васильев потребовал изменить зону аэропорта и пересчитать все поездки, совершённые им и его соседями.

Также москвич потребовал от "Яндекса" показывать в приложении детальную стоимость поездки и ценообразование и штрафовать водителей сервиса за отмену заказа и задержку при подаче машины. Согласно правилам рассмотрения жалоб, Федеральная антимонопольная служба должна ответить на обращение в течение 30 календарных дней.