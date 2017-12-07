LG выпустила премиум-смартфон дороже iPhone X

Это эксклюзивная версия флагмана LG V30 – Signature Edition в керамической оболочке.

Единственное отличие от основной версии смартфона — дизайн. Компания выпустила всего 300 единиц премиум-версии и выставила ценник в 1820 долларов. Продаётся девайс только в Южной Корее.

Основная версия LG V30 была представлена на берлинской выставке IFA 2017, в продажу вышла 8 октября. Стартовая рекомендованная цена флагмана составляла 810 долларов.

Гаджет получил 6-дюймовый дисплей FullVision с соотношением сторон 18:9 и закруглёнными со всех сторон краями. Оснащён 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб хранилища.

Также у смартфона имеется двойная камера на 16 и 13 мегапикселей, разрешение фронтальной камеры составляет 5 мегапикселей. Уточним, что компания позиционирует камеры сильнейшей стороной флагмана.