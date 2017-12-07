Завод Илона Маска спровоцировал мировой дефицит батареек

Проблема с американским заводом Gigafactory ударила по мировому рынку цилиндрических батарей.

Из-за задержек в производстве на американском заводе Gigafactory, принадлежащем Tesla, в мире зафиксирован дефицит цилиндрических батарей. Производители электроники остались без аккумуляторов на многие месяцы, сообщает Etnews.

Сейчас Panasonic поставляет большую часть своих батарей компании Tesla. Другие — более мелкие — компании вынуждены искать поставщиков и обращаться к Samsung SDI, LG Chemicals и Murata. Однако производители не могут удовлетворить повышенный спрос. Вышеперечисленные корейские и японские компании производят около 80% от всего мирового рынка цилиндрических батарей.

По словам представителей компаний, батареи уже невозможно приобрести в Японии. Дефицит наблюдается и в Китае. Повышенный спрос связан в том числе и с большими объёмами производства электромобилей, велосипедов на электротяге, электронных сигарет, внешних аккумуляторов и прочих товаров. По данным экспертов, те, кто не успел заключить контракт на поставки в этом году, останутся без батарей до середины 2018 года.

Gigafactory, расположенный в американской пустыне, уже несколько месяцев не может наладить стабильную работу. Солнечные электростанции, которыми оборудован завод, не могут обеспечить производство необходимой электроэнергией. Также наблюдаются проблемы с персоналом, который не горит желанием работать в пустыне.