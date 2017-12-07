Instagram выпустит самостоятельное приложение для переписок

Функция Direct, использующаяся для переписок, теперь будет отдельным приложением.

"Инстаграм" выпустит отдельное приложение Direct для переписки с друзьями. Об этом сообщает the Verge.

Функция Direct станет самостоятельным приложением. Интерфейс будет напоминать Snapchat, приложение будет открываться с камеры.

Директор по продукту "Инстаграма" Хемаль Шах прокомментировал нововведение компании:

— Мы хотим быть местом для всех ваших моментов, и частное общение с близкими друзьями — важная часть этого. Функция Direct развилась в "Инстаграме" в последние четыре года, но мы можем сделать её ещё лучше, будь она самостоятельной.

Direct будет доступна уже сегодня в шести странах: Чили, Израиль, Италия, Турция, Португалия и Уругвай. Даты выхода в других странах неизвестны.